Gelungener Auftakt: Stollberger Sachsenklasse-Fußballer siegen gegen Reichenbrand nach zweimaligem Rückstand

Stollberg
Beim 3:2-Heimsieg gegen die Chemnitzer beschenkte sich ein Spieler der Gastgeber selbst. Richtig in Fahrt kam die Partie aber erst in der Schlussphase.
Der FC Stollberg hat in der Fußball-Landesklasse West einen gelungenen Saisonauftakt gefeiert. Auf heimischem Geläuf setzte sich der Vizemeister in einem vor allem im zweiten Durchgang turbulenten Spiel mit 3:2 gegen den SV Eiche Reichenbrand durch.
