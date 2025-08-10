Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der FC Stollberg hat sein Auftaktspiel in der Fußball-Sachsenklasse gewonnen.
Der FC Stollberg hat sein Auftaktspiel in der Fußball-Sachsenklasse gewonnen. Bild: Michael Stifter - stock.adobe.com
Stollberg
Gelungener Auftakt: Stollberger Sachsenklasse-Fußballer siegen gegen Reichenbrand nach zweimaligem Rückstand
Redakteur
Von Jürgen Werner
Beim 3:2-Heimsieg gegen die Chemnitzer beschenkte sich ein Spieler der Gastgeber selbst. Richtig in Fahrt kam die Partie aber erst in der Schlussphase.

Der FC Stollberg hat in der Fußball-Landesklasse West einen gelungenen Saisonauftakt gefeiert. Auf heimischem Geläuf setzte sich der Vizemeister in einem vor allem im zweiten Durchgang turbulenten Spiel mit 3:2 gegen den SV Eiche Reichenbrand durch.
