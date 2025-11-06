Gipfeltreffen im Erzgebirge: Eishockey-Wölfe aus Schönheide kreuzen die Schläger mit dem Meister

Aue
Schönheide. Es ist das Top-Spiel der Regionalliga Ost, wenn am Sonnabend ab 17 Uhr FASS Berlin beim Vizemeister aufläuft. Wölfe-Coach Sven Schröder weiß schon jetzt, was über Sieg und Niederlage entscheidet. Anna Neef hat mit ihm gesprochen.
Freie Presse: Herr Schröder, ein makelloser Saisonstart wie dieser - wann ist der in Schönheide zuletzt gelungen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.