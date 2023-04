Glücksritter heben ab

Es gibt Geschichten, die schreibt nur der Sport. In diesem Fall der Dartssport. Als sich die Glücksritter im Jahr 2009 gründeten, hatte Mannschaftskapitän Simeon Heinz nur ein Ziel: "Ich wollte zur Weltmeisterschaft nach Las Vegas." 14 Jahre später erfüllt sich dieser Traum. Am 2. Mai steigt er mit seinem Team in Frankfurt/Main in...