Golf im Erzgebirge: Wie einem Amateur ein herausragendes Ergebnis gelingt

Im Golfpark Westerzgebirge wird derzeit die Qualifikation für ein Turnier in Bad Saarow ausgespielt. Dazu gibt es vier Runden. Zuletzt blieb das Podest in Gastgeberhand. Und ein Spieler stach heraus.

Im Landkreis Oder-Spree treffen sich die Besten. Doch dafür müssen sie zunächst beim „Sundowner After Work 2025“ auf dem Golfpark Westerzgebirge in Bad Schlema überzeugen. Das Turnier geht dieser Tage in seine vierte und letzte Runde. „Nur die zwei Erstplatzierten fahren am 11. Oktober zum Finale nach Bad Saarow in Brandenburg“, sagt...