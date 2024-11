Gornauer Judo-Nachwuchs glänzt bei zwei Turnieren

Sowohl in Crimmitschau als auch in Schlettau gab es Grund zum Jubeln. Einige Talente schafften es dabei gleich zweimal aufs Treppchen.

Acht Judoka des JC Gornau haben es beim Räucherkerzenpokal in Schlettau aufs Podest geschafft. Bei den Jüngsten (U 7) erkämpfte Melina Hock Bronze. In der U 9 durften sich Dmytro Polishchuk (1.) und Charon Hock (3.) über Medaillen freuen. Gleiches galt in der U-11-Konkurrenz für Alba Beyer (1.), Lenny Gahut (1.), Greta Böttger (1.),...