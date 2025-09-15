Handball: Annaberger Teams erleben bislang eine Saison der Extreme

Während die Frauen des HCAB die Tabelle der Regionsliga ungeschlagen anführen, stehen die Männer ohne Punkt da. Dabei hielten auch sie gut mit.

Unterschiedlicher könnten die Emotionen im Lager des HC Annaberg-Buchholz kaum ausfallen. Freud und Leid liegen nah beieinander, erleben die Frauen und die Männer doch bislang zwei völlig unterschiedliche Handball-Spielzeiten. Dabei kommen die HCAB-Damen aus dem Jubeln kaum heraus, zwangen sie nach dem knappen 26:24-Auftaktsieg gegen...