Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Torhüter Michael Reinhold vom HCAB konnte die bisherigen beiden Niederlagen nicht verhindern.
Torhüter Michael Reinhold vom HCAB konnte die bisherigen beiden Niederlagen nicht verhindern. Bild: Thomas Fritzsch
Torhüter Michael Reinhold vom HCAB konnte die bisherigen beiden Niederlagen nicht verhindern.
Torhüter Michael Reinhold vom HCAB konnte die bisherigen beiden Niederlagen nicht verhindern. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Handball: Annaberger Teams erleben bislang eine Saison der Extreme
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während die Frauen des HCAB die Tabelle der Regionsliga ungeschlagen anführen, stehen die Männer ohne Punkt da. Dabei hielten auch sie gut mit.

Unterschiedlicher könnten die Emotionen im Lager des HC Annaberg-Buchholz kaum ausfallen. Freud und Leid liegen nah beieinander, erleben die Frauen und die Männer doch bislang zwei völlig unterschiedliche Handball-Spielzeiten. Dabei kommen die HCAB-Damen aus dem Jubeln kaum heraus, zwangen sie nach dem knappen 26:24-Auftaktsieg gegen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
09.09.2025
3 min.
Comeback nach 20 Jahren: Freiberger Handballerinnen gehen wieder auf Torejagd
Optimistisch in die allererste Saison: das neue Damenteam der HSG Freiberg um Trainer Robin Frigge (l.) und Co-Trainer Robin Oswald. Die jungen Damen trainieren seit Mai dreimal pro Woche.
Die Handballfamilie der HSG hat Zuwachs bekommen: Erstmals seit 2006 steht wieder ein Damenteam des Vereins im Spielbetrieb. Und der erste Punkt ist auch schon auf dem Konto.
Steffen Bauer
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
20:49 Uhr
3 min.
Neun-Tore-Spektakel: Annaberger Landesklasse-Kicker bieten dem Titelfavoriten Paroli
In dieser Szene setzt sich Valentin Breitfeld vom VfB Annaberg gegen die Schönecker Abwehr durch.
Obwohl es am Ende nicht zu einem Punkt reichte, war VfB-Trainer Lars Walther am Sonntag stolz auf seine Mannschaft. Schließlich hatte die den Spitzenreiter aus dem Vogtland ins Wanken gebracht.
Andreas Bauer
Mehr Artikel