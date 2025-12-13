Handballer aus dem Erzgebirge machen im hohen Norden kurzen Prozess

Der EHV Aue hat sich beim Aufsteiger keine Blöße gegeben. Nun fiebert der Drittligist dem Weihnachtsspiel am kommenden Sonnabend entgegen.

16 Tore hat der EHV Aue zwischen sich und den Aufsteiger Hamburg-Barmbek gebracht. Damit dürfte der Coach des Handball-Drittligisten aus dem Erzgebirge beruhigt ins dritte Adventswochenende gegangen sein. „Wir müssen sofort wach und voll konzentriert sein“, hatte Uwe Jungandreas Mitte der Woche gesagt. Dieser Anweisung folgte die Mannschaft....