Harte Arbeit im Winter trägt erste Früchte für Scheibenberger Trialer

Zum Saisonauftakt der Ostdeutschen Trial-Meisterschaft manövrierte sich Paul Schmelzer auf Platz 2. Währenddessen sorgte ein Elfjähriger bei seinem Debüt für Furore.

Die Ostdeutsche Trial-Meisterschaft (OTM) ist am Wochenende in die neue Saison gestartet. Bei der ersten von fünf Stationen im Vogeltal zwischen Flöha und Frankenberg gingen 66 Teilnehmer in unterschiedlichen Klassen an den Start und absolvierten bei idealem Frühlingswetter und trockenem Untergrund drei Runden je zehn Sektionen.