Herolder Fußballerinnen sind zurück in der Erfolgsspur

Annaberg
Nach ihrem Abstieg aus der Landesliga standen die ESV-Frauen vor einem Umbruch. Bislang läuft dieser wie erhofft. Auch gegen Motor Marienberg setzten sie ihren Erfolgslauf fort.
Es läuft wieder rund bei den Fußballerinnen des ESV Eintracht Thum-Herold. Nach dem Abstieg aus der Landesliga mit nur einem Sieg haben die Erzgebirgerinnen wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden.
