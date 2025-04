Hormissen zeigen gute Reaktion

Nach der Pleite in Leipzig haben sich die Hormersdorfer Sachsenklasse-Volleyballerinnen in Machern klar durchgesetzt. In Sachen Aufstieg liegen sie wieder auf Kurs.

Die Volleyballerinnen des SV Germania Hormersdorf haben ihren kleinen Rückschlag im Aufstiegskampf der Sachsenklasse West erfolgreich weggesteckt. Nach der glatten 0:3-Pleite bei Verfolger L.E. Volleys III zeigten die Hormissen Stachel und fertigten den SV Tresenwald Machern in dessen Halle mit dem gleichen Ergebnis ab. Speziell im ersten...