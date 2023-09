HSG-Fan beleidigt Auer Spieler: Verein reagiert mit Hausverbot

Der Saisonauftakt des Handball-Zweitligisten EHV Aue bei Nordhorn-Lingen hat ein Nachspiel: Ein Zuschauer wurde mit sofortiger Wirkung von den Heimspielen der Niedersachsen ausgeschlossen. Grund: Die Person hatte Aues Rückraumakteur Dieudonné Mubenzem rassistisch beleidigt. Schon während des Spiels.

Als großartige Werbung für den Handballsport hat Aues Chefcoach Stephan Just den Saisonauftakt in der 2. Bundesliga zwischen dem EHV und der HSG Nordhorn-Lingen beschrieben. Das war zu Beginn der Pressekonferenz nach der von beiden Teams kämpferisch und emotional geführten Begegnung am vorigen Freitagabend in Niedersachsen. Doch...