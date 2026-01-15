MENÜ
Werferinnen wie Hammer-Spezialistin Rike Brandl bietet der Winter-Wurfcup des LV 90 Erzgebirge eine in der kalten Jahreszeit eher seltene Wettkampfbühne.
Werferinnen wie Hammer-Spezialistin Rike Brandl bietet der Winter-Wurfcup des LV 90 Erzgebirge eine in der kalten Jahreszeit eher seltene Wettkampfbühne. Bild: Andreas Bauer
Beim Schwimmfest der Bergstadt Schneeberg sind um die 1000 Einzelstarts zu erwarten.
Beim Schwimmfest der Bergstadt Schneeberg sind um die 1000 Einzelstarts zu erwarten. Bild: Carsten Wagner/Archiv
Der Zschopauer Block, hier gestellt von Jonas Tzschoppe (links) und Max John, soll auch gegen die Thüringen Young Stars funktionieren.
Der Zschopauer Block, hier gestellt von Jonas Tzschoppe (links) und Max John, soll auch gegen die Thüringen Young Stars funktionieren. Bild: Ingo Heinemann
Zschopau
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge
Von Andreas Bauer, Jan Riedel
Den Werfertag, mit dem der LV 90 Erzgebirge jeden Sommer bekannte Weitenjäger in die Region lockt, gibt es diesen Samstag als Winter-Variante. Ein weiteres Highlight steigt im Schwimmbecken.

Vor den Finalrunden des Erzgebirgs-Hallencups dürfen die Fußballer an diesem Wochenende mal kurz die Füße hochlegen. Dafür geht es in vielen anderen Sportarten rund. Vor allem in der Leichtathletik und im Schwimmen stehen zwei echte Höhepunkte auf dem Programm. Dazu geht es in vielen Ligen um wichtige Punkte.
