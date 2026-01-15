Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge

Den Werfertag, mit dem der LV 90 Erzgebirge jeden Sommer bekannte Weitenjäger in die Region lockt, gibt es diesen Samstag als Winter-Variante. Ein weiteres Highlight steigt im Schwimmbecken.

Vor den Finalrunden des Erzgebirgs-Hallencups dürfen die Fußballer an diesem Wochenende mal kurz die Füße hochlegen. Dafür geht es in vielen anderen Sportarten rund. Vor allem in der Leichtathletik und im Schwimmen stehen zwei echte Höhepunkte auf dem Programm. Dazu geht es in vielen Ligen um wichtige Punkte.