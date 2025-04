Irre Aufholjagd der Marienberger Handballerinnen wird mit Platz 2 belohnt

Den Sportfreunden Dresden konnten die HSV-Damen die erste Heimniederlage dieser Saison beibringen. Dass sie sich nun auf Silberkurs befinden, liegt aber auch an einer Entscheidung am Grünen Tisch.

Schien der Medaillentraum der Marienberger Handballerinnen in der Oberliga Sachsen in der vergangenen Wochen bereits ausgeträumt, so haben sie nun gute Chancen, Vizemeister zu werden. Ausschlaggebend war ein beeindruckender Endspurt, mit dem die Damen des HSV 1956 die fast schon verloren geglaubte Partie bei den Sportfreunden 01 Dresden-Nord am...