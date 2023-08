Jubiläumsturnier sucht noch Spieler

Für den traditionellen Silberlandpokal des Badmintonvereins Annaberg können sich nach wie vor Sportbegeisterte anmelden. Vom 26. bis zum 27. August wird das traditionelle Turnier in der Annaberger Silberlandhalle ausgetragen - und erlebt in diesem Jahr ein Jubiläum. So wird die Auflage, zu der bislang knapp 100 Teilnehmer aus gut...