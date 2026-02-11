MENÜ
Ihr Freund ist ein Österreicher.
Ihr Freund ist ein Österreicher. Bild: montage: IMAGO
 8 Bilder
Update
Annaberg
Julia Taubitz verliebt: Er küsste die Erzgebirgerin nach ihrem Olympiasieg
Redakteur
Von Anika Zimny
Die 29-Jährige gewinnt bei den Winterspielen in Cortina d’Ampezzo Gold im Rodel-Einsitzer – und das mit deutlichem Vorsprung. Auf Wolke 7 schwebt sie nicht nur wegen dieses großen Erfolgs.

Als frischgebackene Olympiasiegerin nahm sich Julia Taubitz in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eines heraus: einfach von der Party zu verschwinden. „Meine Familie ist kurz nach 1 Uhr gegangen. Als wir uns da an der Garderobe verabschiedet habe, habe ich auch den Polnischen gemacht. Schlafen konnte ich im olympischen Dorf irgendwie aber...
Erschienen am: 11.02.2026 | 16:30 Uhr
