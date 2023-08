Junge Stollberger sammeln Erfahrung

Abi Quebre-Schulz, Pepe Arnold (beide Jahrgang 2011) sowie Mads Arnold (2014) aus der Grasski-Abteilung des SV Stollberg haben fünf Tage in einem internationalen Camp in der Slowakei verbracht, um dort an ihren Fertigkeiten zu feilen. Zwar sei es bei den Rennen auf schwierigem Gelände auch zu Stürzen gekommen, sagt Torsten...