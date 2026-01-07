Junge Veilchen und ihre Fußballreise in den hohen Norden: So fällt das Fazit aus

Aue
Die B-Juniorinnen des FC Erzgebirge Aue haben in Güstrow einen Budenzauber der besonderen Art erlebt. Danach ging es Schlag auf Schlag weiter.
Auf namhafte Konkurrenz sind die B-Junioren-Fußballerinnen des FC Erzgebirge Aue getroffen. In Güstrow kickten die Mädels beim Future-Stars-Cup mit. Das Hallenturnier des Lübzer SV war mit dem VfL Wolfsburg II, Hertha BSC Berlin, Union Berlin, Schalke, Hamburger SV und St. Pauli stark besetzt. Die Veilchen stellten zwei Teams, teilte der FCE...
