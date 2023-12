Junioren unterstreichen sofort ihre Ambitionen

Radball, U-19-Landesliga:Großolbersdorf undLippersdorf gut gestartet

Im Männerbereich beginnt die neue Radball-Saison erst nach dem Jahreswechsel. Sachsens Junioren haben ihre Tore- und Punktejagd in der Landesliga dagegen schon im Dezember eröffnet. "Dabei ist es genau so gelaufen wie im Vorfeld erwartet", sagt Trainer Volker Schönherr vom SV 1870 Großolbersdorf über das Auftaktturnier in...