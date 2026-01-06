MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim 4. Budenzauber in Schwarzenberg stellte Sosas Cedrik Frölich den Alberodaer Keeper Tim Dietel auf die Probe.
Beim 4. Budenzauber in Schwarzenberg stellte Sosas Cedrik Frölich den Alberodaer Keeper Tim Dietel auf die Probe. Bild: Carsten Wagner
Beim 4. Budenzauber in Schwarzenberg stellte Sosas Cedrik Frölich den Alberodaer Keeper Tim Dietel auf die Probe.
Beim 4. Budenzauber in Schwarzenberg stellte Sosas Cedrik Frölich den Alberodaer Keeper Tim Dietel auf die Probe. Bild: Carsten Wagner
Aue
Karrieresprung zum FSV Zwickau: Verein im Erzgebirge lässt jungen Fußballtrainer weiterziehen
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit mehr als 100 Köpfen ist die Nachwuchsabteilung des FSV Blau-Weiß Schwarzenberg stark besetzt. In Kürze sollen die letzten zwei Altersklassen eigenständig werden. Die Basis sind gute Ausbilder.

Die Zahlen lassen keinen Zweifel zu: Ein Nachwuchsproblem hat der FSV Blau-Weiß Schwarzenberg nicht. Mehr als 100 Mädchen und Jungen schnüren für den Verein die Fußballschuhe. Besonders stark ist der Verein aktuell in der E-Jugend aufgestellt. In dieser Altersklasse gibt es knapp 30 Spielerinnen und Spieler – so viele, dass der Verein sogar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
18.12.2025
4 min.
Hallenmasters und Testspiel-Kracher: Das sind beim VFC Plauen und VfB Auerbach die Höhepunkte in der Winterpause
Das Foto aus dem Vogtlandderby in Auerbach zeigt VFC-Kapitän Valentin Sponer (vorne links) im Zweikampf mit VfB-Stürmer Tim Kaiser. 1906 Zuschauer sahen ein unterhaltsames und packendes 2:2.
Die vogtländischen Oberliga-Fußballer treffen im Januar auf mehrere Regionalligisten. Warum ein Spiel gegen den FSV Zwickau nicht zu Stande kam und ein Verein doppelt so oft aufläuft wie der andere.
Monty Gräßler
25.11.2025
4 min.
FSV Zwickau: Was sagt der Trainer der U19 nach der Herbstmeisterschaft zum Thema Regionalliga-Aufstieg?
Dominik Seidel ist A-Jugend-Trainer des FSV Zwickau und sportlicher Leiter des Nachwuchszentrums „Die jungen Schwäne“.
Die A-Jugend-Fußballer führen nach der Hinrunde die Landesliga-Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Das war bis vor kurzem so nicht abzusehen und ist Resultat eines spektakulären Spitzenspiels.
Monty Gräßler
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
Mehr Artikel