Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Bezirks-Kegler aus Aue-Schwarzenberg starten dieses Wochenende wieder auf den Bahnen durch.
Die Bezirks-Kegler aus Aue-Schwarzenberg starten dieses Wochenende wieder auf den Bahnen durch. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Die Bezirks-Kegler aus Aue-Schwarzenberg starten dieses Wochenende wieder auf den Bahnen durch.
Die Bezirks-Kegler aus Aue-Schwarzenberg starten dieses Wochenende wieder auf den Bahnen durch. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Aue
Kegeln im Erzgebirge: Neun Teams vertreten den Altkreis Aue-Schwarzenberg
Von Jan Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Saison auf Bezirksebene nimmt ab diesem Wochenende wieder Fahrt auf. Damen und Herren aus dem hiesigen Altkreis erobern die Bahnen.

Die Kegler sind gerüstet: In der neuen Saison gehen für den Altkreis Aue-Schwarzenberg sechs Herrenmannschaften in den Punktspielbetrieb. Saxonia Bernsbach spielt in der Bezirksliga, der ESV Zschorlau und der Grünhainer KSV sind in der 1. Bezirksklasse vertreten. Die 2. Bezirksklasse bereichern der Lößnitzer SV, die SG Neustädtel/Aue und die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
01.09.2025
1 min.
Bis Halbzeit halten die Jugendkegler aus dem Erzgebirge super mit
Die Jugendkegler der SG Bernsbach/Stollberg hatten am Wochenende das Nachsehen.
Zunächst sah es nach einer Überraschung aus. Aber dann drehte die U 19 aus Bautzen das Spiel bei der SG Bernsbach/Stollberg doch noch.
Anna Neef
12:00 Uhr
1 min.
Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge fahren Siege ein
Die Nachwuchskegler aus dem Erzgebirge haben ein gutes Wochenende erwischt.
Als Erfolg auf ganzer Linie darf das Wochenende für die Jugend der SG Lößnitz/Grünhain gelten. Bernsbach zog gleich nach.
Stefan Werth
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:26 Uhr
2 min.
Chorfestival "chor.com" in Leipzig bekommt 240.000 Euro
Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) sieht das Geld im Bereich der Chöre, die unter der Coronazeit besonders litten, gut investiert.
Das Chorfestival "chor.com" zieht 2026 nach Leipzig - unterstützt mit 240.000 Euro vom Freistaat. Kulturministerin Klepsch erhofft sich langfristige Effekte.
14:30 Uhr
1 min.
Plauener Chor fährt auf Konzertreise nach Graz
2022 sang der Chor unter Leitung von Kathrin Büchold (rechts) in der Johanniskirche.
600 Kilometer liegen zwischen Plauen und der Stadt in der österreichischen Steiermark. Dorthin geht’s für den Kammerchor des Lessing-Gymnasiums.
Sabine Schott
Mehr Artikel