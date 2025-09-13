Kegeln im Erzgebirge: Neun Teams vertreten den Altkreis Aue-Schwarzenberg

Aue
Die Saison auf Bezirksebene nimmt ab diesem Wochenende wieder Fahrt auf. Damen und Herren aus dem hiesigen Altkreis erobern die Bahnen.
Die Kegler sind gerüstet: In der neuen Saison gehen für den Altkreis Aue-Schwarzenberg sechs Herrenmannschaften in den Punktspielbetrieb. Saxonia Bernsbach spielt in der Bezirksliga, der ESV Zschorlau und der Grünhainer KSV sind in der 1. Bezirksklasse vertreten. Die 2. Bezirksklasse bereichern der Lößnitzer SV, die SG Neustädtel/Aue und die...
