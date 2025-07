Kleiner Verein im Erzgebirge vollzieht Umbruch: mit viel Fußballnachwuchs und einem jüngeren Chef

Heiko Fetting tritt im SV Alberoda in die Fußstapfen des langjährigen Vorsitzenden Hans Richter. Ein Generationswechsel. Dass die Mitgliederzahlen wieder steigen, würde auch eine Vereinsikone freuen.

65 Jahre ist der SV Alberoda alt. Und für die Zukunft sieht es rosig aus. Denn die Fußballabteilung als Herzstück des Vereins wächst. Unlängst erfolgte auch an der Spitze ein Generationswechsel: Hans Richter übergab den Vorsitz an Heiko Fetting. 70 Mitglieder hält er in Schach und freut sich vor allem über die steigenden Zahlen im...