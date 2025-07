Kreissportbund Erzgebirge fährt zu den Finals – und hat noch Plätze frei

Die Meister ihrer Sportarten werden Anfang August in Dresden gekürt. Wer sich das nicht entgehen lassen will, kann sich der hiesigen Sportjugend anschließen.

Deutsche Meister im Akkord gibt es Anfang August in Dresden zu erleben. Denn in 20 Sportarten werden erstmals in der sächsischen Landeshauptstadt die Besten der Nation gekürt. Dies nimmt die Sportjugend des Kreissportbunds Erzgebirge zum Anlass für eine Mehrtages-Fahrt. Noch sind einige Plätze frei, teilte Fabian Göbel vom KSB Erzgebirge mit....