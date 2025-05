Kugelstoßer aus dem Erzgebirge gelingt endlich der große Wurf

19,05 Meter bedeuten für Kevin Reim von der WSG Schwarzenberg-Wildenau eine neue Bestleistung. Daran will er in Halle anknüpfen. Und auch zwei Lauf-Asse des Vereins starteten stark in die Freiluftsaison.

Ist der Knoten geplatzt? Kevin Reim von der WSG Schwarzenberg-Wildenau hat beim Abendsportfest in Chemnitz eine persönliche Bestmarke gesetzt. In einer beeindruckenden Serie beförderte der Kugelstoßer das Sportgerät zweimal jenseits der 19-Meter-Marke. Der beste Versuch schlug bei 19,05 Metern ein. Das ist deutlich besser als noch beim...