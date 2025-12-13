MENÜ
Voller Einsatz in Dresden: Sieben Spieler fehlten bei Schönheide - dafür legten sich die anderen mächtig ins Zeug.
Voller Einsatz in Dresden: Sieben Spieler fehlten bei Schönheide - dafür legten sich die anderen mächtig ins Zeug. Bild: Michelle Gerisch/Schönheider Wölfe
Aue
Kurz vor dem Gipfeltreffen im Erzgebirge: Eishockey-Wölfen fehlen sieben Spieler
Redakteur
Von Anna Neef
Ersatzgeschwächt ist der Regionalligist Schönheide ins Doppelwochenende gestartet. In Dresden hatte der Coach große Personalnot. Dabei war das erst die Aufwärmung für diesen Sonntag, wenn Verfolger FASS Berlin beim Spitzenreiter aufläuft.

Mit einem stark dezimierten Kader, aber großer Entschlossenheit sind die Schönheider Wölfe in Dresden aufgelaufen. Bei den Eislöwen musste Coach Sven Schröder vom Eishockey-Regionalligisten aus dem Erzgebirge auf sieben Spieler verzichten, die verletzungs-, arbeits- oder krankheitsbedingt fehlten. Die lange Liste trug folgende Namen: Kevin...
