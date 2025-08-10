Landesliga-Auftakt: Thalheimer Fußballer ohne Chance bei effizienten Chemnitzern

Ein Auftakt nach Maß sieht anders aus: Deutlich mit 1:4 haben die Fußballspieler des SV Tanne Thalheim ihr erstes Landesligaspiel seit rund 25 Jahren verloren. Die Niederlage beim VfB Fortuna Chemnitz hatte den Worten von Trainer René Wendler zufolge allerdings auch viel mit der aktuellen Personallage beim Aufsteiger zu tun. „Wir mussten...