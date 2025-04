Leichtathletik in der Krise: Wo der Schuh drückt

Im Saxosport-Museum in Oelsnitz diskutierten am Donnerstag Trainer und ehemalige Sportler über den derzeitigen Zustand der Disziplin. Dabei wurde deutlich: Defizite gibt es eigentlich überall.

Die Zeiten, in denen deutsche Leichtathleten bei internationalen Großereignissen reihenweise Medaillen abräumten, sind längst vorbei. Zwei magere Medaillen gewannen DLV-Starter bei der Weltmeisterschaft 2022 in Eugene, ein Jahr später folgte dann der absolute Tiefpunkt – die Nullrunde von Budapest. Zum Vergleich: 1997 in Athen standen...