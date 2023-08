Lokalmatadoren fahren Siege ein

Der klassische Triathlon besteht aus Schwimmen, Radfahren und Laufen. Beim Stauseetriathlon in Schönheide ist seit vorigem Jahr mehr Abwechslung drin. Die Starter müssen zweimal in den Sattel und auf die Laufrunde. 99 Teilnehmer stellten sich am Sonnabend dieser Herausforderung.