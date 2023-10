Lugauer weiter mit blütenweißer Weste

Nach einer makellosen Hinserie in der Landesliga haben die Ringer des RV Eichenkranz Lugau auch einen gelungenen Rückrundenstart hingelegt. Am Samstagabend setzten sich die Erzgebirger zuhause mit 20:12 gegen den AC Taucha durch und zementierten damit ihre Tabellenführung in der Staffel B. Dabei trumpften die Gastgeber vor allem...