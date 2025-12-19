Marienberger Badmintonverein nimmt Bescherung selbst in die Hand

Marienberg
Kurz vor Weihnachten wollen sich die BVM-Akteure selbst ein schönes Geschenk bereiten. Als Spitzenreiter der Sachsenklasse sollten sie in Röhrsdorf sehr gute Chance haben.
Während in den meisten anderen Sportarten bereits eine Pause eingelegt wird, müssen die Badmintonspieler des BV Marienberg am Samstag noch einmal ran. Das 10 Uhr beginnende Auswärtsspiel bei der SpG Röhrsdorf/Bräunsdorf II bietet ihnen kurz vor Heiligabend die Gelegenheit, sich selbst ein schönes Weihnachtsgeschenk zu bereiten. „Nach einer...
