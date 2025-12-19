MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Noch einmal müssen die Marienberger Badmintonspieler in diesem Jahr ans Netz.
Noch einmal müssen die Marienberger Badmintonspieler in diesem Jahr ans Netz. Bild: Symbolbild/Kzenon - stock.adobe.com
Noch einmal müssen die Marienberger Badmintonspieler in diesem Jahr ans Netz.
Noch einmal müssen die Marienberger Badmintonspieler in diesem Jahr ans Netz. Bild: Symbolbild/Kzenon - stock.adobe.com
Marienberg
Marienberger Badmintonverein nimmt Bescherung selbst in die Hand
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurz vor Weihnachten wollen sich die BVM-Akteure selbst ein schönes Geschenk bereiten. Als Spitzenreiter der Sachsenklasse sollten sie in Röhrsdorf sehr gute Chance haben.

Während in den meisten anderen Sportarten bereits eine Pause eingelegt wird, müssen die Badmintonspieler des BV Marienberg am Samstag noch einmal ran. Das 10 Uhr beginnende Auswärtsspiel bei der SpG Röhrsdorf/Bräunsdorf II bietet ihnen kurz vor Heiligabend die Gelegenheit, sich selbst ein schönes Weihnachtsgeschenk zu bereiten. „Nach einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.11.2025
2 min.
Junges Badminton-Team aus dem Erzgebirge träumt vom Aufstieg
Als einziges Team ist der BV Marienberg in der Sachsenklasse immer noch ungeschlagen.
Kurz vor dem Ende der Hinrunde ist der BV Marienberg als einziges Team der Sachsenklasse noch ungeschlagen. Neben der Entwicklung der Talente lässt noch ein weiterer Aspekt auf den Titel hoffen.
Andreas Bauer
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
08.10.2025
3 min.
Eigengewächse lassen Marienberger Badmintonverein träumen
Nach drei Spieltagen ist der BV Marienberg in der Sachsenklasse immer noch ungeschlagen.
Nach einem personellen Umbruch schaffte der BVM im Vorjahr erst über den Umweg der Relegation den Verbleib in der Sachsenklasse. Nun scheinen die Talente einen großen Schritt weiter zu sein.
Andreas Bauer
Mehr Artikel