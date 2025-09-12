Marienberger Landesklasse-Kicker treffen auf ihren Ex-Keeper

Für den FSV Motor hält das Heimspiel am Samstag ein Wiedersehen bereitet. Gehütet wird das Tor der Gäste aus Lichtenstein nämlich von einem Bekannten.

Nach der 1:7-Schlappe in Stollberg wollen die Marienberger Sachsenklasse-Fußballer diesen Samstag vor heimischer Kulisse Wiedergutmachung betreiben. Einfach wird das allerdings nicht, denn einerseits ist der SSV Fortschritt Lichtenstein (2.) nach drei Spieltagen noch ungeschlagen. Andererseits dürfte mit Toni Grabowski ein Keeper im Tor der...