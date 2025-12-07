Marienbergs Sachsenklasse-Kicker bereiten ihrer langen Durststrecke ein Ende

Marienberg
Nach sieben Partien ohne Sieg hat der FSV Motor im letzten Heimspiel vor der Winterpause wieder gejubelt. Dabei wurde auch gegen den VfB Fortuna Chemnitz II eine altbekannte Schwäche deutlich.
Ganz bewusst hatte Julian Schröter vor der Partie gegen den VfB Fortuna Chemnitz II nicht über die Tabellensituation geredet. „Die Jungs haben sich selbst schon genug Druck gemacht“, sagt der Trainer des FSV Motor Marienberg, dessen Mannschaft nach sieben sieglosen Partien in der Sachsenklasse West ins hintere Tabellenmittelfeld abgerutscht...
