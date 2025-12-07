Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Den Schuss von David Zrebnak (links) kann der Gäste-Keeper zwar parieren, doch im Nachsetzen erzielt Tim Graubner (rechts) das 2:0.
Den Schuss von David Zrebnak (links) kann der Gäste-Keeper zwar parieren, doch im Nachsetzen erzielt Tim Graubner (rechts) das 2:0. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Marienbergs Sachsenklasse-Kicker bereiten ihrer langen Durststrecke ein Ende
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach sieben Partien ohne Sieg hat der FSV Motor im letzten Heimspiel vor der Winterpause wieder gejubelt. Dabei wurde auch gegen den VfB Fortuna Chemnitz II eine altbekannte Schwäche deutlich.

Ganz bewusst hatte Julian Schröter vor der Partie gegen den VfB Fortuna Chemnitz II nicht über die Tabellensituation geredet. „Die Jungs haben sich selbst schon genug Druck gemacht“, sagt der Trainer des FSV Motor Marienberg, dessen Mannschaft nach sieben sieglosen Partien in der Sachsenklasse West ins hintere Tabellenmittelfeld abgerutscht...
Mehr Artikel