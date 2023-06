Miners schlagen Neuling klar

Die Autoschlange entlang des Bärensteiner Wegs ist am Sonntagnachmittag nicht zu übersehen gewesen. Vorbei an Wald und Wasserschutzgebiet bis hin zu den ersten Wohnhäusern reihte sich Auto an Auto - es ist also wieder Zeit für American Football auf dem ortsansässigen Sportplatz, dem Miners Field. Das Team der Erzgebirge Miners, das...