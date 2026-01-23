Mit 34 Jahren in Bestform: Warum Axel Jungk von seiner zweiten Olympia-Medaille träumen darf

Die Erfahrung, dass das Tempo mit dem Alter nachlässt, wird vom Skeletoni aus dem Erzgebirge widerlegt. Dass er seine Startzeiten verbessern konnte, ist vor allem einem Wissenschaftler zu verdanken.

Es waren einmal drei Brüder, die den Skisprung liebten und von Olympia träumten... Was nach einem Märchen klingt, ist längst Realität. Allerdings nur für den jüngsten des Trios und noch dazu in einer anderen Sportart. Denn während die Weiten von Robert und Felix nicht ausreichten, schaffte nur Axel Jungk den Sprung an die Oberwiesenthaler... Es waren einmal drei Brüder, die den Skisprung liebten und von Olympia träumten... Was nach einem Märchen klingt, ist längst Realität. Allerdings nur für den jüngsten des Trios und noch dazu in einer anderen Sportart. Denn während die Weiten von Robert und Felix nicht ausreichten, schaffte nur Axel Jungk den Sprung an die Oberwiesenthaler...