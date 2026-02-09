Mit dem Fuchs im Bunde: Zehnjährige Skilangläuferin aus dem Erzgebirge läuft bei der Sachsenmeisterschaft allen davon

Obwohl sie eine der Jüngsten war, hat Lina Tröger am Fichtelberg zu den erfolgreichsten Starterinnen gehört. Dabei half ihr das neue Stützengrüner Maskottchen, hinter dem eine besondere Geschichte steckt.

Um die meist lange Anreise zu den Wettkämpfen interessanter zu machen und schon mal die Konzentration hochzufahren, haben sich die Trainer aus der Skilanglauf-Abteilung des SV Stützengrün etwas einfallen lassen. „In der Morgendämmerung sind auf den Feldern häufig Füchse zu erkennen. Jeder soll aufpassen und zählen, wie viele er sieht“,... Um die meist lange Anreise zu den Wettkämpfen interessanter zu machen und schon mal die Konzentration hochzufahren, haben sich die Trainer aus der Skilanglauf-Abteilung des SV Stützengrün etwas einfallen lassen. „In der Morgendämmerung sind auf den Feldern häufig Füchse zu erkennen. Jeder soll aufpassen und zählen, wie viele er sieht“,...