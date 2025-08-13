Mit neuem Rekord: Läuferin aus dem Erzgebirge stürmt am schnellsten auf die Festung Königstein

Die Starterin des SV Neudorf ist zudem die jüngste Siegerin der Breitensport-Veranstaltung auf der berühmten historischen Anlage. Ihre Mitkonkurrentinnen ließ sie weit hinter sich.

Eine 14-jährige Skilangläuferin aus dem Erzgebirge hat den 21. Sparkassen Festungslauf in Königstein gewonnen. Julia Schumann vom SV Neudorf holte sich bei ihrer ersten Teilnahme den Titel beim Hauptlauf auf der 8,8-Kilometer-Strecke hinauf zur Festung Königstein. Sie stellte dabei gleichzeitig eine neue Bestzeit über diese Distanz auf. Julia...