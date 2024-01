Momente für immer

Das Erzgebirgssportjahr 2023 hatte eine ganze Menge zu bieten - von außergewöhnlichen Erfolgen bei Weltmeisterschaften bis zu besonderen Leistungen auf unterer Ebene. "Freie Presse" ruft einige Ereignisse noch einmal in die Erinnerung zurück und lässt sie kurz Revue passieren.

Was bleibt aus einem ganzen Sportjahr? Eine Menge. Aber geht es um 2023, dann kommt kein Sportbegeisterter aus dem Erzgebirge an Denise Herrmann-Wick vorbei. In Oberhof ist die aus Bockau stammende Biathletin im Februar zum zweiten Mal Weltmeisterin geworden, im Dezember wurde sie zu Deutschlands Sportlerin des Jahres gewählt....