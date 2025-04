Nach Aufstieg in die Volleyball-Sachsenliga: Hormissen gehen ohne Druck ins letzte Spiel

Am letzten Spieltag der Sachsenklasse gastieren die Hormersdorferinnen beim Dritten Textima Chemnitz. Wichtiger als ein Sieg ist dem Coach etwas anderes.

Ein Auswärtsspiel völlig ohne Druck liegt an diesem Samstag vor den Volleyballspielerinnen des SV Germania Hormersdorf in der Sachsenklasse. Mittlerweile in die Sachsenliga aufgestiegen, gastieren die Erzgebirgerinnen am Samstag, 14 Uhr, beim SV Textima Chemnitz. „Wir wollen die Saison ordentlich ausklingen lassen“, sagt Trainer Thomas...