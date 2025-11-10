Nächste Packung: Oelsnitzer Sachsenklasse-Kicker unterliegen Lichtenstein mit 0:7

Stollberg
Beim OFC ist derzeit sowohl offensiv als auch defensiv der Wurm drin. Auch Ligakonkurrent Stollberg kassierte eine Niederlage.
Beim Oelsnitzer FC wird es in der Fußball-Sachsenklasse so langsam haarig. Nicht nur, dass der Aufsteiger am Sonntag beim 0:7 gegen Fortschritt Lichtenstein zum vierten Mal in Folge ohne eigenen Treffer blieb und auf den letzten Tabellenplatz abstürzte. Die dritte richtige Packung in dieser Saison – gegen Oberlungwitz verlor der OFC mit dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.