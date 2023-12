Neujahrsturnier nimmt neuen Anlauf

Das beliebte Neujahrsbowling von "Freie Presse" geht in die 24. Runde. Am 21. Januar 2024 ab 11 Uhr sind in "Joe's Freizeithallen" in Schwarzenberg-Neuwelt die Bahnen wieder für Profis und Laien reserviert. Vielleicht versuchen dann auch die Vorjahressieger, ihre Titel zu verteidigen. Bei den Frauen hatte zuletzt die Schneebergerin...