Neukirchener Schachspieler verpassen Meisterstück

Infolge einer knappen Niederlage beim Zweiten SG Leipzig V am letzten Spieltag bleibt die Tür zur 1. Landesklasse für die Erzgebirger verschlossen. Dafür gibt es künftig wohl wieder ein Derby.

Fast hätten die Schachspieler der SG Neukirchen noch die Kirsche auf die Sahne gesetzt. Heimlich, still und leise immer weiter nach oben geklettert, hatten die Rand-Chemnitzer vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung in der 2. Landesklasse (Staffel B) übernommen. Ein Remis in der Höhle des Löwen, nämlich beim vorherigen Primus SG Leipzig...