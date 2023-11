Neuwürschnitzer landet im Mittelfeld

Carlo Espig hat im Endklassement der Internationalen Deutschen Supermoto-Meisterschaft den 27. Platz unter 52 Startern in der Klasse S4 belegt. Der Neuwürschnitzer sammelte auf seiner Husqvarna-FS450 insgesamt 26 Punkte ein - ging allerdings nur in sechs der zwölf Meisterschaftsläufen an den Start. In der Seniorenklasse fuhr...