Oberliga: Gornsdorfer Tischtennisspieler lassen es krachen

Mit 8:2 haben sich die Erzgebirger bei der dritten Mannschaft des TTC Hohenstein-Ernstthal durchgesetzt. Ein Nachwuchstalent des Vereins sammelte derweil Medaillen.

Die Tischtennisspieler des TSV Elektronik Gornsdorf steuern auf eine ruhige Weihnachtszeit zu. In ihrem vorletzten Oberligaspiel in diesem Jahr setzten sich die Erzgebirger überraschend deutlich mit 8:2 bei der dritten Mannschaft des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal durch. „Der Fairness halber muss man aber sagen, dass bei den Gastgebern...