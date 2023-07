Oberliga-Traumstart vor Traumkulisse: Marienberger Kicker nicht zu stoppen

So beeindruckend wie die Kulisse ist am Samstagnachmittag auch der Auftritt der Marienberger Fußballer gewesen. Vor den Augen von 698 Zuschauern, zu denen neben Fans, Familien und Freunden auch Vertreter fast aller regionalen Vereinen sowie spontane Neugierige gehörten, ist der FSV Motor mit einem Paukenschlag in die neue Saison der...