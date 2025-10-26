Oberliga: Zwönitzer Handballer zwingen Auer Juniorteam in die Knie

Kein einziges Mal lagen die Gastgeber in der ersten Hälfte des Erzgebirgsderbys in Führung. Doch nach der Pause drehten sie auf – und ließen sich auch von einer Schrecksekunde nicht beirren.

So richtig wollte Tony Kinder nicht mit der Sprache herausrücken – und das ist in diesem Fall auch durchaus verständlich. „Was in der Kabine besprochen wird, bleibt auch in der Kabine“, stellte der Trainer der Zwönitzer Oberliga-Handballer am Samstagabend klar. Gerade hatte seine Mannschaft nach einer berauschenden zweiten Halbzeit das... So richtig wollte Tony Kinder nicht mit der Sprache herausrücken – und das ist in diesem Fall auch durchaus verständlich. „Was in der Kabine besprochen wird, bleibt auch in der Kabine“, stellte der Trainer der Zwönitzer Oberliga-Handballer am Samstagabend klar. Gerade hatte seine Mannschaft nach einer berauschenden zweiten Halbzeit das...