Ian Sonntag (am Ball) vom Oelsnitzer FC läuft seinem Freiberger Gegenspieler davon.
Bild: Ralf Wendland
Ian Sonntag (am Ball) vom Oelsnitzer FC läuft seinem Freiberger Gegenspieler davon.
Ian Sonntag (am Ball) vom Oelsnitzer FC läuft seinem Freiberger Gegenspieler davon. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Oelsnitzer Fußballer verpatzen Sachsenklasse-Premiere
Redakteur
Von Jürgen Werner
Im ersten Spiel auf dieser sportlichen Ebene in ihrer Vereinsgeschichte hat sich der Aufsteiger dem BSC Freiberg mit 1:2 geschlagen geben müssen. Die Gäste stellten die Weichen früh.

So schnell schwindet der Optimismus nicht. Ein richtig guten Auftritt habe seine Mannschaft hingelegt, fand Daniel Waldenburger nach der 1:2-Auftaktniederlage seines Oelsnitzer FC in der Fußball-Sachsenklasse West am Sonntagnachmittag gegen den BSC Freiberg. Der Mittelfeldmann, der erst im Sommer von der zweiten Mannschaft des SV Eiche...
