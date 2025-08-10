Oelsnitzer Fußballer verpatzen Sachsenklasse-Premiere

Stollberg
Im ersten Spiel auf dieser sportlichen Ebene in ihrer Vereinsgeschichte hat sich der Aufsteiger dem BSC Freiberg mit 1:2 geschlagen geben müssen. Die Gäste stellten die Weichen früh.
So schnell schwindet der Optimismus nicht. Ein richtig guten Auftritt habe seine Mannschaft hingelegt, fand Daniel Waldenburger nach der 1:2-Auftaktniederlage seines Oelsnitzer FC in der Fußball-Sachsenklasse West am Sonntagnachmittag gegen den BSC Freiberg. Der Mittelfeldmann, der erst im Sommer von der zweiten Mannschaft des SV Eiche...
