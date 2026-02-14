MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Cortina D’ampezzo: Axel Jungk (2.v.l) jubelt nach der Siegerehrung mit seiner Familie über seine Silbermedaille.
Cortina D’ampezzo: Axel Jungk (2.v.l) jubelt nach der Siegerehrung mit seiner Familie über seine Silbermedaille. Bild: Michael Kappeler/dpa
Cortina D’ampezzo: Axel Jungk (2.v.l) jubelt nach der Siegerehrung mit seiner Familie über seine Silbermedaille.
Cortina D’ampezzo: Axel Jungk (2.v.l) jubelt nach der Siegerehrung mit seiner Familie über seine Silbermedaille. Bild: Michael Kappeler/dpa
Zschopau
Olympia: Erzgebirger Axel Jungk widmet seine Silbermedaille verstorbenem Freund und Weggefährten
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seine zweite Medaille bei Olympischen Winterspielen wurde den den Skeletonpiloten zu emotionalen Angelegenheit. Ausgelassen gefeiert wurde nicht, denn der 34-Jährige hat in Italien noch eine weitere Mission.

Vergleichen wollte Axel Jungk am späten Freitagabend seine beiden olympischen Silbermedaillen nicht. Nachdem der Erzgebirger vor vier Jahren in Peking bei den Winterspielen hinter Teamkollege Christopher Grotheer auf Rang 2 eingekommen war, musste sich der 34-Jährige in Cortina d‘Ampezzo jetzt dem Briten Matt Weston geschlagen geben. Der neuen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:04 Uhr
4 min.
Olympia: Greift der Erzgebirger Axel Jungk im Skeleton nach der nächsten Goldmedaille für Sachsen?
Skeletonpilot Axel Jungk liegt zur Halbzeit des olympischen Rennens als Zweiter klar auf Medaillenkurs.
Zwei nahezu perfekte Läufe zeigte der 34-Jährige aus Hohndorf bei Zschopau an Tag 1 des olympischen Rennens. Was ihm an der Bahn in Cortina d‘Ampezzo zu Gute kommt und wen er vom Startbereich verbannte.
Anika Zimny
14:04 Uhr
5 min.
Analysen: Moskau hat Nawalny mit Pfeilgift getötet
Deutschland, Großbritannien, Schweden und die Niederlande werfen Russland nach Analysen sterblicher Überreste Alexej Nawalnys vor, den Kremlkritiker mit einem starken Nervengift getötet zu haben.
Kremlkritiker Nawalny starb vor zwei Jahren in einer Strafkolonie. Die Behörden sprachen von einer natürlichen Todesursache. Deutschland und andere Europäer berichten nun etwas ganz anderes.
Jörg Blank und André Ballin, dpa
14.02.2026
2 min.
Nun auch in der Gegenrichtung: Nur noch Tempo 80 auf der B 93 bei Zwickau erlaubt
Auch stadtauswärts gilt auf der B 93 bei Zwickau nun Tempo 80.
Seit dieser Woche gilt nach dem Ortsausgang Zwickau Richtung Norden nicht mehr Tempo 130. Warum wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit erst jetzt gedrosselt?
Jim Kerzig
13.02.2026
5 min.
Silber für gebürtigen Zschopauer: Skeletoni Axel Jungk rast gemeinsam mit Grotheer aufs Podest
Gemeinsame Freude ist doppelte Freude: Axel Jungk (l) und Christopher Grotheer.
Die Reihenfolge bei Olympia ist gedreht worden. Diesmal ist der erneut silberne Jungk vor Peking-Olympiasieger Grotheer. Der Brite Weston fährt in der eigenen Skeleton-Liga.
Frank Kastner und Martin Kloth, dpa
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
14:00 Uhr
2 min.
Abend mit Mitch Ryder: Rocklegende live in Lichtentanne bei Zwickau
Mitch Ryder kommt nach Lichtentanne.
Ryder bleibt eine feste Größe im Rock. Am 17. Februar steht er auf der Bühne des Kulturzentrums „St. Barbara“. Welche musikalische Reise erwartet die Besucher?
Lutz Kirchner
Mehr Artikel