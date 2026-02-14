Olympia: Erzgebirger Axel Jungk widmet seine Silbermedaille verstorbenem Freund und Weggefährten

Seine zweite Medaille bei Olympischen Winterspielen wurde den den Skeletonpiloten zu emotionalen Angelegenheit. Ausgelassen gefeiert wurde nicht, denn der 34-Jährige hat in Italien noch eine weitere Mission.

Vergleichen wollte Axel Jungk am späten Freitagabend seine beiden olympischen Silbermedaillen nicht. Nachdem der Erzgebirger vor vier Jahren in Peking bei den Winterspielen hinter Teamkollege Christopher Grotheer auf Rang 2 eingekommen war, musste sich der 34-Jährige in Cortina d'Ampezzo jetzt dem Briten Matt Weston geschlagen geben. Der neuen...