Tobias Wendl, Julia Taubitz, Max Langenhan, Dajana Eitberger, Magdalena Matschina und Tobias Arlt (von links) feiern das nächste Gold im olympischen Rodelkanal.
Tobias Wendl, Julia Taubitz, Max Langenhan, Dajana Eitberger, Magdalena Matschina und Tobias Arlt (von links) feiern das nächste Gold im olympischen Rodelkanal. Bild: Robert Michael/dpa
Annaberg
Olympia: Erzgebirgerin Julia Taubitz holt sich mit der deutschen Teamstaffel ihre zweite Goldmedaille
Von Anika Zimny
Als Mitfavoriten auf den Sieg waren die 29-Jährige, Einzelsieger Max Langenhan und die beiden Doppel in den letzten Wettbewerb bei Olympia gestartet. Dieser Rolle wurden sie eindrucksvoll gerecht.

Julia Taubitz ist die neue Rennrodelkönigin. Und hat mit dem Thüringer Max Langenhan den neuen König im eigenen Team. Die beiden Olympiasieger aus dem Einzelwettbewerb der Frauen und Männer sicherten sich am Donnerstagabend gemeinsam mit dem Frauendoppel Dajana Eitberger/Magdalena Matschina und dem Herrenduo Tobias Wendl/Tobias Arlt den Sieg...
