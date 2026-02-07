Olympia: Erzgebirgerin Katharina Hennig Dotzler und der Beton in den Oberschenkeln

Annaberg
Für die Langläuferin verlief der Auftakt in die Winterspiele am Samstag nicht wie erhofft. Wo sie die Ursachen dafür sah und warum sie den Kopf nicht in den Sand stecken wird.
Die Enttäuschung, sie sprach in der Mixed-Zone ganz klar aus dem Gesicht von Katharina Hennig Dotzler. Auch wenn die Skilangläuferin vor dem Auftaktwettbewerb der Olympischen Winterspiele in Italien die Erwartungen selbst gedämpft hatte und ohne zu großen Druck in den Skiathlon über 10 km in der klassischen und 10 km im freien Stil gehen...
