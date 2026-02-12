Olympia: Greift der Erzgebirger Axel Jungk im Skeleton nach der nächsten Goldmedaille für Sachsen?

Zwei nahezu perfekte Läufe zeigte der 34-Jährige aus Hohndorf bei Zschopau an Tag 1 des olympischen Rennens. Was ihm an der Bahn in Cortina d‘Ampezzo zu Gute kommt und wen er vom Startbereich verbannte.

Nur auf sich schauen, nicht nach vorn und auch nicht nach hinten – diese Marschroute verfolgt Skeletonpilot Axel Jungk bei seinen dritten Olympischen Spielen. Viermal muss der 34-Jährige aus Hohndorf in der Nähe von Zschopau am Donnerstag und Freitag noch durch den Eiskanal von Cortina d'Ampezzo, die ersten beiden Läufe am...