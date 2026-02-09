Olympia: Julia Taubitz aus dem Erzgebirge hat eine Hand an der Goldmedaille

Mit gleich zwei Bahnrekorden ist die Rennrodlerin aus Annaberg-Buchholz in ihren Wettkampf bei den Winterspielen gestartet. Auf den Fersen ist ihr nur Teamkollegin Merle Fräbel.

Die halbe Miete auf dem Weg zur angestrebten Medaille bei den Olympischen Winterspielen hat Rennrodlerin Julia Taubitz schon mal eingefahren - und derzeit die beste Ausgangsposition in Richtung Olympiasieg. Am frühen Montagabend zeigte die Erzgebirgerin im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo zwei souveräne Läufe und liegt zur Halbzeit auf Rang 1...